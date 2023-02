Sowohl bei privaten als auch bei institutionellen Käufern sei die Nachfrage nach Immobilienangeboten gut. Beim Projekt Aura in Horgen lägen bereits für 26 von 37 Wohneinheiten im Stockwerkeigentum Kaufverträge vor, heisst es. Substanzielle Ergebnisbeiträge stammten zudem aus dem Verkauf von zwei Projekten in der Stadt Zürich an eine Pensionskasse. Dies führte zu dem erwähnten Promotionserfolg von 42,4 Millionen Franken.