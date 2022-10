Die Einkaufslust von US-Touristen in Europa hat dem französischen Luxusgüterkonzern LVMH im Sommer überraschend starke Geschäfte beschert. Auf vergleichbarer Basis und bereinigt um Währungskurse sprang der Umsatz im Vergleich zum pandemiegeprägten Vorjahreszeitraum um 19 Prozent auf fast 19,8 Milliarden Euro nach oben, wie das Unternehmen mit Marken wie Louis Vuitton, Hublot und Givenchy am Dienstagabend in Paris mitteilte. Damit übertraf LVMH die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten klar.

11.10.2022 18:16