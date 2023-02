Konkret zog der Umsatz um 14 Prozent auf 1,21 Milliarden Franken an, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Der Anstieg sei auf einen höheren Durchschnittspreis der Well- und Vollkartonverpackungen wegen markant gestiegener Papier-, Karton und Energiepreise zurückzuführen.