(Ausführliche Fassung) - Die kriselnde Montana-Tech-Tochter Varta hat im ersten Quartal wegen einer verhaltenen Kundennachfrage operativ rote Zahlen geschrieben. In den ersten drei Monaten des Jahres sei ein Verlust vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von zwei Millionen Euro angefallen, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Montag in Ellwangen mit. Vor einem Jahr hatte Varta noch rund 38 Millionen Euro verdient.

15.05.2023 07:50