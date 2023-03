Das Biotechnologie-Unternehmen Morphosys stellt seine präklinischen Forschungsprogramme ein und streicht am Firmensitz rund 70 Jobs. Vorstandschef Jean-Paul Kress will das eingesparte Geld vor allem in die bereits fortgeschrittene Entwicklung von Krebsmedikamenten investieren, wie die im SDax gelistete Gesellschaft am Donnerstag mitteilte. Der Stellenabbau betreffe rund 17 Prozent der rund 420 Mitarbeiter am Firmensitz in Planegg bei München, erläuterte ein Sprecher. Betroffen seien vor allem Beschäftigte in den Laboren. Ihnen stellte das Management "umfassende Abfindungspakete" und Unterstützung bei der beruflichen Neuorientierung in Aussicht. Die Morphosys-Aktie reagierte mit einem kurzen Kursrutsch auf die Nachricht, lag zuletzt aber wieder leicht im Plus.

02.03.2023 10:31