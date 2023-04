Morphosys kommt mit der Forschung an seinem Hoffnungsträger Pelabresib schneller voran als angenommen. Die wichtigsten Ergebnisse der zulassungsrelevanten Phase-3-Studie zu seinem Medikament gegen den seltenen Knochenmarkkrebs Myelofibrose dürften Ende des Jahres verfügbar sein, teilte das im SDax notierte Biotechnologieunternehmen am späten Dienstagabend in Planegg bei München mit. Ursprünglich waren Daten für Anfang 2024 angekündigt, doch Morphosys hat die Aufnahme von mehr als 400 Patientinnen und Patienten in die Testreihe wegen grossen Interesses nach eigenen Angaben vorzeitig abgeschlossen.

04.04.2023 22:19