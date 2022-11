Ab 2023 soll die vor allem in Europa, aber auch in Asien positionierte Gastro-Kette in französische Hände übergehen, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Die Lagardère-Gruppe werde am bisherigen Konzept für die rund 150 Betriebe von Marché International in Deutschland, Österreich, Tschechien, Slowenien, Kroatien und Singapur festhalten. Auch die Arbeitsverträge der rund 1700 Mitarbeitenden sollen unverändert fortgeführt werden.