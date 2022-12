Die neue Bilanzierungsregel IFRS 17 soll künftige Gewinne aus dem Lebensversicherungsgeschäft der Erst- und Rückversicherung besser abbilden. Dazu werden noch nicht verdiente Gewinne in diesem Bereich bilanziell abgegrenzt und in den Folgejahren gewinnwirksam aufgelöst. An diesem Donnerstag (15. Dezember) will Munich-Re-Finanzchef Christoph Jurecka beim Kapitalmarkttag des Unternehmens Anleger und Analysten über die Umsetzung von IFRS 17 informieren.