Die Änderungen sind Folge der neuen Rechnungslegungsstandards IFRS 17 und IFRS 9, die ab dem Jahr 2023 gelten. Den Gewinn je Aktie will die Munich Re in den Jahren 2023 bis 2025 weiterhin um mindestens 5 Prozent steigern. Für die Dividende hält der Vorstand für die Zeit von 2020 bis 2025 ebenfalls an einer Steigerung um mindestens 5 Prozent fest.