An der Börse ging es für die Munich-Re-Aktie nach einem anfänglichen Kursrutsch aufwärts. Am Mittag lag sie zuletzt mit 0,5 Prozent im Plus bei 324,20 Euro und gehörte zu den stärksten Titeln im Dax. Seit dem Jahreswechsel hat sie damit rund knapp sieben Prozent an Wert gewonnen.