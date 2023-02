Dabei hatte die Sparte mit knapp 4,2 Milliarden Euro nur etwas geringere Katastrophenschäden zu schultern als im Vorjahr, als Hurrikan "Ida" in den USA und die Flutkatastrophe in Deutschland hohe Schäden angerichtet hatten. Obwohl diesmal die Zerstörungen durch Hurrikan "Ian" in den USA die Munich Re rund 1,6 Milliarden Euro kostete, schlugen die Folgen von Naturkatastrophen insgesamt nicht so teuer zu Buche wie im Vorjahr. Von Menschen verursachte Grossschäden kamen den Rückversicherer hingegen mit gut 1,7 Milliarden Euro rund 600 Millionen teurer zu stehen. Dazu trugen den Angaben zufolge auch Belastungen durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine bei.