Trump hatte Twitter in seinem siegreichen Wahlkampf 2016 so intensiv genutzt wie kein Kandidat vor ihm. Und auch während der Zeit im Weissen Haus war die Plattform sein zentraler Kommunikationskanal. Trump regierte, förderte Günstlinge und schasste in Ungnade gefallene Kabinettsmitglieder per Twitter: Legendär ist, dass etwa sein Aussenminister Rex Tillerson aus einem Tweet des Präsidenten von seiner Entlassung erfuhr.