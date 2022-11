Der neue Twitter-Besitzer Elon Musk hat die Einführung eines neuen Symbols für verifizierte Accounts prominenter Nutzer nach nur wenigen Stunden gestoppt. Einigen Nutzern fiel am Mittwoch auf, dass das graue Häkchen mit dem Wort "Official" in ihren Profilen erst auftauchte und dann wieder verschwand. Er habe es "gekillt", antwortete Musk daraufhin dem bekannten Tech-Blogger Marques Brownlee bei Twitter.

09.11.2022 19:20