Die Aussagen von Musk konnten den Kurs zumindest nachbörslich stabilisieren; der Kurs zog leicht an. Sollte das Papier auch im regulären Handel zulegen, wäre es der erste Tag im Plus seit Donnerstag vor einer Woche. Im New Yorker Handel dürfte es spannend werden, ob die Investoren Musks Ankündigungen Glauben schenken, oder nicht - schliesslich ist er für seine Volten bekannt. So hatte er in den vergangenen Monaten immer wieder angedeutet, keine Aktien verkaufen zu wollen, nur um danach doch wieder welche auf den Markt zu werfen. Das könnte jetzt allerdings vorbei sein, da die Twitter-Finanzierung durch ist.