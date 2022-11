Nach der Lufthansa ist auch die Billig-Airline Ryanair eine Kooperation mit dem in vielen Reisebüros verwendeten Buchungssystem-Anbieter Amadeus eingegangen. Sämtliche Verbindungen von Ryanair seien ab Ende 2022 auf der Reiseplattform von Amadeus buchbar, teilte die irische Fluggesellschaft am Freitag mit. Ein entsprechender Vertrag sei am selben Tag unterzeichnet worden. Die Partnerschaft erweitere das Angebot von Ryanair und ermögliche insbesondere Geschäftskunden einen besseren Zugang zum Streckennetz, hiess es. Mitte September hatte bereits die Lufthansa eine Kooperation mit Amadeus verkündet.

11.11.2022 16:23