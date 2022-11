Nach monatelangen Verschiebungen soll die krisengeplagte Nasa-Mondmission "Artemis 1" in der Nacht zum Mittwoch (07.04 Uhr MEZ) zu einem Teststart aufbrechen. Das Raketensystem - bestehend aus der Rakete "Space Launch System" und der "Orion"-Kapsel - war dafür schon in der vergangenen Woche auf den Startplatz am Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida gerollt worden. Wegen des Sturms "Nicole" war der unbemannte Teststart dann von Montag auf Mittwoch verschoben worden.

16.11.2022 06:36