Der neue Eigentümer der österreichischen Möbelhandelskette Kika/Leiner will 1900 von 3900 Mitarbeitern kündigen und 23 der 40 Standorte schliessen. Das kündigte Betreiber und Geschäftsführer Hermann Wieser am Dienstag an, nachdem er das Unternehmen vorige Woche von der Signa-Gruppe des österreichischen Immobilieninvestors René Benko übernommen hatte.

06.06.2023 16:28