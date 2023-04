QTAKE, ein Anbieter von Video-Assist-Kollaborationslösungen, will das forensische Wasserzeichen NexGuard QuickMark von Nagra zur Sicherung von Live-Video und Playback während der Film- und Fernsehproduktion einsetzen, wie es in einer Mitteilung vom Mittwochabend heisst. Damit werde erstmals ein forensisches Wasserzeichen zum Schutz von Inhalten direkt von der Kamera in den Arbeitsablauf integriert.