Der nationale öffentliche Verkehr in der Schweiz ist von den Warnstreiks in Deutschland nicht betroffen. Die SBB ersetzte aber ausfallende grenzüberschreitende Züge innerhalb der Schweiz, wie das Verkehrsunternehmen am Montag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte.

27.03.2023 11:44