Die Beteiligungsgesellschaft Nebag gibt den inneren Wert des Unternehmens auf provisorischer Basis per Ende 2021 mit 80,92 Millionen Franken an. Dies entspricht 8,86 Franken je Aktie, wie Nebag am Mittwoch mitteilte. Am Ende des Vorjahres hatte er noch bei 9,60 Franken je Aktie gelegen.

04.01.2023 06:52