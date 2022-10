Die Aktien von Nestlé sind mit etwas schwächeren Kursen in den Mittwochs-Handel gestartet. In Analystenkreisen kommen die Umsatzzahlen für die ersten neun Monate zwar gut an. Eine Wachstumsbeschleunigung im dritten Quartal erlaubt es dem Nahrungsmittelkonzern aus Vevey sogar, seine Wachstumsvorgaben für das ganze Jahr leicht anzuheben. Befürchtet wird in Analystenkreisen allerdings, dass die nächsten Quartale schwieriger werden könnten.

19.10.2022 09:46