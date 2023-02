Gut aufgenommen wird der Ausblick für das laufende Jahr. So stellt Nestlé eine EBIT-Marge zwischen 17,0 und 17,5 Prozent in Aussicht, was am Markt als Zeichen der Zuversicht aufgenommen wird. Dies insbesondere im aktuellen Konsum-Umfeld mit tiefer Visibilität, hält Baader Helvea fest. Die Wachstumsziele liegen mit 6 bis 8 Prozent zudem deutlich über den Erwartungen - worin Marktbeobachter allerdings auch ein Zeichen für eine anhaltend starke Preisinflation sehen.