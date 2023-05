Vor ihrer Rolle bei der LSEG war Anna Manz den Angaben zufolge CFO und Direktorin bei Johnson Matthey, wo sie für die Bereiche Strategie, Finanzen, Beschaffung und IT verantwortlich war. Erfahrung in der Konsumgüterindustrie sammelte sie während ihrer 17 Jahre dauernden Tätigkeit in diverse Führungsfunktionen beim Spirituosenhersteller Diageo, wo sie unter anderem als Chief Strategy Director sowie CFO Asia Pacific und Group Treasurer tätig gewesen war.