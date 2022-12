Nestlé darf die nach einem Skandal um mit E.Coli-Bakterien verunreinigten Pizzen geschlossene Fabrik der Marke Buitoni in Frankreich teilweise wieder in Betrieb nehmen. Dies gab die zuständige Behörde der Nachrichtenagentur AFP zufolge am Freitag bekannt.

16.12.2022 18:59