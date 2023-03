Gemäss dem VR-Präsidenten und früheren CEO Paul Bulcke sollte sich die Situation nun aber wieder verbessern. "Der Preisdruck lässt allmählich nach", sagte Bulcke im Gespräch mit der "Finanz und Wirtschaft" (online). Ganz aufatmen können Kundinnen und Kunden allerdings noch nicht. Etwas mehr an Preiserhöhungen werde im laufenden Jahr noch nötig sein, so Bulcke, auch wenn man in den letzten Monaten schon viele Kostenerhöhungen weitergegeben habe.