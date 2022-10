Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé hat in den USA ein Produkt zurückgerufen. Der Guetzliteig "Stuffed Chocolate Chip Cookie Dough mit Fudge-Füllung" der Nestlé-Marke Toll House könne weisse Plastikteilchen enthalten, teilte der Konzern am Freitag in den USA mit.

14.10.2022 16:09