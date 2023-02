Der weltgrösste Nahrungsmittelhersteller hob die Preise im Geschäftsjahr 2022 über die gesamte Gruppe um 8,2 Prozent an. Während der Umsatz in anderen Zeiten von Mehrverkäufen getrieben wird, wächst er im inflationären Umfeld vor allem dank Preiserhöhungen. "Die Art des Wachstums hat sich geändert", kommentierte CEO Mark Schneider die am Donnerstag veröffentlichten Zahlen.