Insgesamt würden in Tutbury und bei der dazugehörigen Support-Einheiten 94 Jobs gestrichen, bestätigte eine Nestlé-Sprecherin am Montag gegenüber der Nachrichtenagentur AWP Medienberichte. Man werde die von den Kündigungen betroffenen Mitarbeitenden im Zuge des Stellenabbaus unterstützen, fügte sie an.