Die Nestlé-Tochter Purina PetCare hat freiwillig ausgewählte Chargen des verschreibungspflichtigen Hundetrockenfutters "Purina Pro Plan Veterinary Diets EL Elemental" in den USA zurückgerufen. Die Produkte könnten eine erhöhte Vitamin-D-Konzentration aufweisen, heisst es in einer Mitteilung der Food and Drug Administration (FDA) in der Nacht auf Mittwoch.

09.02.2023 22:53