Nestlé ist in den ersten neun Monaten 2022 aus eigener Kraft um 8,5 Prozent gewachsen. Der Umsatz erhöhte sich auf 69,1 Milliarden Franken, wie der Nahrungsmittelkonzern am Mittwoch mitteilte. Zu verdanken war das starke Plus vor allem Preiserhöhungen um 7,5 Prozent.

19.10.2022 07:16