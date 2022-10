Getrieben ist das Plus in den ersten neun Monaten hauptsächlich von Preiserhöhungen, die den Umsatz um 7,5 Prozent steigen liessen, wie Nestlé am Mittwoch mitteilte. Mit den Preiserhöhungen will Nestlé die gestiegenen Kosten im Einkauf, für Arbeitskräfte, Energie und Transport an die Kunden weiterreichen.