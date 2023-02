Die Abnahme der gesamten Konzernleitungsvergütungen liegt aber nicht nur an den wegen Netzstörungen gekürzten Boni, sondern ist hauptsächlich auf den vakanten Posten des IT-, Netz- und Infrastruktur-Chefs zurückzuführen. Diesen Bereich führt Aeschlimann auch nach seiner Berufung zum CEO bislang interimistisch weiter. Zum neuen IT-, Netz- und Infrastrukturchef hat die Swisscom Gerd Niehage ernannt, der sein Amt am 1. März antritt.