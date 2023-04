Die Anleger reagierten auf die Zahlen enttäuscht: Die Aktie büsste am Vormittag mehr als sechs Prozent ein und baute damit die jüngste Verlustserie aus - sie ist so billig wie seit März 2022 nicht mehr. Zuletzt kostete das Papier mit 4,00 Euro rund 6,3 Prozent weniger als am Vortag. Bei knapp unter 4 Euro fiel die Aktie zuvor auf den tiefsten Stand seit fast zwei Jahren.