Der 44 Milliarden Dollar teure Kauf, den Musk zwischenzeitlich wieder abzublasen drohte und letztlich unter hohem rechtlichen Druck durchzog, war bislang auch finanziell ein grosser Misserfolg. Bei der jüngsten Ausgabe von Aktien an Mitarbeiter wurde der Firmenwert nur noch halb so hoch angesetzt, wie Musk in einem BBC-Interview einräumte. Zugleich behauptete er in einer E-Mail an die Belegschaft, Twitter könne eines Tages 250 Milliarden Dollar wert sein.