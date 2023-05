Das älteste Zürcher Warenhaus, das Jelmoli-Haus an der Bahnhofstrasse, geht per Ende 2024 zu, weil kein Käufer gefunden wurde. 850 Mitarbeitende müssen sich auf die Suche nach einer neuen Stelle machen. Der Immobilienkonzern Swiss Prime Site (SPS) baut das Haus danach um. Als Grund für die Schliessung wurden unter anderem der dynamische Onlinehandel und das sich ändernde Konsumverhalten genannt. Beides bringe die Läden verstärkt in Bedrängnis.