Die Deutsche Bank hat ein neues Beratungsgremium mit Ex-Aufsichtsratschef Paul Achleitner an der Spitze. Das "Global Advisory Board" berate den Vorstand "rund um fundamentale makroökonomische, geopolitische und technologische Entwicklungen, die wesentlichen Einfluss auf das Geschäftsumfeld der Bank haben", teilte der Frankfurter Dax-Konzern am Dienstag anlässlich der ersten Sitzung des Gremiums in New York mit.

01.11.2022 15:52