Alaoudh ist der Verantwortliche für die Golfregion bei der US-Nichtregierungsorganisation Dawn. Das Kürzel steht für "Democracy for the Arab World Now". Die Organisation wurde 2018 laut dem Medienbericht vom saudischen Journalisten Jamal Khashoggi gegründet. Wenige Monate später wurde er umgebracht, nachdem er das saudi-arabische Generalkonsulat in Istanbul betreten hatte. Dawn versuche seither, Bin Salman für den Mord an Khashoggi zur Rechenschaft zu ziehen. Mit den Investments im Ausland gehe es den Machthabern nur darum, die eigene Weste weisszuwaschen, sagte Alaoudh zur Zeitung.