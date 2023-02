In ihrem Kerngeschäft konnte die Bank die Kundenausleihungen derweil um 5,5 Prozent auf 4,8 Milliarden Franken steigern. Einer der Gründe dafür liege in der anhaltend steigenden Entwicklung des Nidwaldner Immobilienmarkts, heisst es dazu. Dank diesem Wachstum und weiteren Faktoren wie dem gestiegenen Zinsniveau sei der Netto-Erfolg im Zinsengeschäft um 9,9 Prozent gestiegen. Die Bilanzsumme wuchs insgeamt um 4,4 Prozent auf 6,5 Milliarden Franken per Ende 2022.