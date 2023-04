(Ausführliche Fassung) - Der Öl- und Energiekonzern Totalenergies hat im ersten Quartal die niedrigeren Preise für Öl und Gas zu spüren bekommen. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn ging im Jahresvergleich um 27 Prozent auf 6,5 Milliarden US-Dollar zurück, wie das im EuroStoxx 50 notierte Unternehmen am Donnerstag in Paris mitteilte. Experten hatten aber mit einem noch stärkeren Rückgang gerechnet. Die höheren Margen im Raffinerie-Geschäft konnten den allgemeinen Rückgang der Energiepreise abschwächen. Zudem gab das Unternehmen den Verkauf seines kanadischen Ölsandgeschäfts an Suncor Energy bekannt. Die Aktie verlor am Vormittag knapp ein Prozent.

27.04.2023 11:34