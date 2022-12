Die Entwicklung bei Nike gab auch den in diesem Jahr gebeutelten deutschen Sportartikelherstellern Auftrieb. So stieg die Adidas -Aktie am Mittwoch um gut sieben Prozent, der Kurs des Rivalen Puma legte als Dax-Spitzenreiter sogar um gut acht Prozent zu. Beide Titel haben in diesem Jahr etwa die Hälfte an Wert verloren.