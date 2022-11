Die Nominallöhne steigen in diesem Jahr laut einer dritten Schätzung des Bundesamtes für Statistik (BFS) um 1,1 Prozent. In der zweiten Schätzung (2,0%) und in der ersten Schätzung (1,9%) waren noch deutlich höhere Werte angenommen worden. Das BFS schätzt die Nominallohnentwicklung quartalsweise. Der Wert basiert auf kumulierten Lohndaten und kann sich mit jeder weiteren Schätzung ändern.