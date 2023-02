(Ausführliche Fassung) - Der Windanlagenhersteller Nordex will seine Kapitalstruktur mit der Umwandlung von Gesellschafterdarlehen in Eigenkapital verbessern. Dazu sei eine Sachkapitalerhöhung geplant, teilte das Unternehmen am Mittwochabend in Rostock mit. Der Anteil des Grossaktionärs Acciona wird damit steigen. Nordex warb damit, dass neben der Stärkung der Bilanz mit dem Schritt die jährlichen Zinskosten um rund 46 Millionen Euro verringert würden. Die Aktionäre sollen über den Beschluss auf einer für Ende März einberufenen ausserordentliche Hauptversammlung abstimmen. Die Aktie stieg trotz der anstehenden Anteilsverwässerung.

16.02.2023 10:27