Deutschland und weitere Länder wollen die Nordsee durch den Bau von Windparks zum grünen Kraftwerk Europas machen. Bei einem Gipfeltreffen in der belgischen Küstenstadt Ostende wollen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sowie Staats- und Regierungschefs aus acht weiteren Staaten am Montag den Ausbau der Windenergie auf See vorantreiben. Ziel des sogenannten Nordsee-Gipfels (16.00 Uhr) ist es, die Nordsee bis 2050 zum grössten Energielieferanten Europas zu machen. Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wird zu dem Treffen erwartet.

24.04.2023 06:30