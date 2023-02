Die Aktien des Pharmakonzerns Novartis geben am Mittwoch im frühen Geschäft leicht nach und belasten so auch den Gesamtmarkt. Das am Morgen präsentierte Ergebnis des vierten Quartals barg Licht und Schatten. Insgesamt fehlt eine positive Überraschung, auch mit Blick auf die Fortsetzung der Aktienrückkäufe.

01.02.2023 09:46