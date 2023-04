Der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) habe nun die erweiterte Marktzulassung für Erwachsene mit aktiver mittelschwerer bis schwerer HS empfohlen, teilte der Pharmakonzern am Mittwochabend mit. Die Entscheidung des CHMP werde an die Europäische Kommission weitergeleitet, die voraussichtlich in zwei Monaten eine endgültige Entscheidung treffen werde.