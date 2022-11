Der Pharmakonzern Novartis hat mit dem Cholesterinsenker Leqvio (Inclisiran) in einer Langzeitstudie Erfolge erzielt. So hat das Medikament in einer Studie über vier Jahre eine nachhaltige Wirksamkeit bewiesen, wie Novartis am Montag mitteilte. Ausserdem sei es auch sicher gewesen.

07.11.2022 22:41