So hat sich Kisqali in der Phase-III-Studie Natalee als wirksam in der Behandlung von Brustkrebspatienten gezeigt, teilte Novartis am Montag mit. In der Studie wird Kisqali (Ribociclib) in Kombination mit einer endokrinen Therapie (ET), also einer Antihormontherapie, bei einer breiten Patientengruppe mit HR+/HER2- Brustkrebs im Frühstadium untersucht. Dabei liegt der Fokus auf Patienten, bei denen das Risiko hoch ist, dass der Krebs zurückkehrt.