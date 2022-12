Laut Soergel ist aber noch ein weiterer Aspekt bei den vorgelegten Studiendaten wichtig: So benötigen viele PNH-Patienten Transfusionen. "Einer der wichtigsten Erfolge in unserer Studie war die Vermeidung von Transfusionen." So hätten viele Patienten, die an der Novartis-Studie teilgenommen hatten, in der Tat Transfusionen vor Beginn des Programms benötigt.