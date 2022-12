Konkret wurden Patientinnen in der "Right Choice"-Studie mit Kisqali und einer endokrinen, also antihormonellen Therapie (ET) behandelt. Dabei wurde diese Kombination mit einer Kombinationschemotherapie (CT) verglichen. Es ging dabei um die Erstlinienbehandlung von prä- und perimenopausalen Patientinnen mit aggressiven Formen von HR+/HER2- metastasiertem Brustkrebs (MBC).