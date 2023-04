Der Pharmakonzern Novartis hat noch weitere Daten zu seinem Medikament Iptacopan am Fachkongress European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT) vorgelegt. Auch die detaillierten Ergebnisse zeigten, dass Iptacopan den Hämoglobinspiegel bei Patienten erhöht, die an der Krankheit paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie (PNH) leiden.

26.04.2023 12:05